До 7 млрд долларов: Беларусь планирует нарастить экспорт сельхозпродукции

Экспорт сельхозпродукции и продуктов питания к 2020 году должен составить 7 млрд долларов. Такой параметр заложен в постановлении Совета министров от 21 мая № 314, которым утвержден комплекс мер по реализации положений директивы президента от 4 марта 2019 года № 6 «О развитии села и повышении эффективности аграрной отрасли», сообщила пресс-служба правительства.

В комплекс входит 40 мероприятий. В их числе поддержание стабильности в производстве сельхозпродукции в объемах, гарантирующих продовольственную безопасность страны. В частности производство молока должно достигнуть 9 млн тонн в год, скота и птицы — 1,8 млн тонн.

Продуктивность дойного стада к 2020 году должна составить в сельхозорганизациях не менее 6 тонн молока от коровы в год, на молочных комплексах промышленного типа — не менее 7 тонн. Кроме того, необходимо обеспечивать создание высокопродуктивных сортов сельхозкультур и их внедрение в производство.

Планируется также совершенствовать структуру посевных площадей с учетом сложившихся почвенно-климатических особенностей и специализации регионов в животноводстве.

Комплекс мер предусматривает защиту экономических интересов белорусских производителей сельхозпродукции и продуктов питания на внутреннем и внешнем рынках. Планируется актуализировать отраслевые регламенты и нормативы при производстве сельхозпродукции с учетом модернизации и инновационного развития сельхозпроизводства.

Кроме того, требуется обеспечить эффективное развитие сельхозорганизаций; в 2020 году рост производительности труда в сельском хозяйстве должен составить 40% к 2015 году, уровень заработной платы в отрасли — не ниже уровня, складывающегося в среднем в экономике.

Предусматриваются повышение конкурентоспособности производимой продукции, совершенствование экспортных торгово-логистических цепочек, сертификация продукции, освоение новых рынков сбыта и товарная диверсификация.

Комплекс мер включает стимулирование создания новых производств в сфере АПК, в том числе с привлечением средств иностранных инвесторов. Планируется совершенствовать законодательство, чтобы создать дополнительные условия для привлечения иностранных инвестиций.

Предусматривается создание и развитие крупных кооперативно-интеграционных формирований, холдингов с участием организаций, перерабатывающих сельхозпродукцию, реорганизация предприятий по выпуску молочной продукции.

В числе мер укрупнение ОАО «Савушкин продукт» путем присоединения к нему ОАО «Березовский сыродельный комбинат» и ОАО «Оршанский молочный комбинат», ОАО «Милкавита» — за счет ГП «Мозырские молочные продукты», ОАО «Рогачевский МКК» — за счет ОАО «Октябрьский завод СОМ» и УП «Калинковичский молочный комбинат».

Документ также включает меры по проведению конкурентной экономической политики для эффективного функционирования рынка сельхозпродукции и продуктов питания. В частности планируется переход к государственному регулированию цен только на сельхозпродукцию, закупаемую для республиканских госнужд.

Кроме того, предусматривается повышение на постоянной основе государственных социальных стандартов обслуживания населения, создающих комфортные условия для жизни в сельской местности. Планируется развивать там социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру.

Как сообщалось, Минсельхозпрод намерен в 2019 году увеличить экспорт продукции на 8,6% до 5,7 млрд долларов. В 2018 году экспорт сельхозпродукции и продовольствия вырос на 5,3% до 5 млрд 235 млн долларов.