Бизнес предлагает мониторить нарушения налогового законодательства

В связи с отменой указа о лжепредпринимательстве и введением подобных норм в Налоговый кодекс государственным органам необходимо подготовить разъяснения для бизнеса и открыто проводить мониторинг нарушений налогового законодательства, сообщая о типичных нарушениях и их последствиях.

Такое мнение высказал председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец 22 мая в Минске на организованном союзом заседании круглого стола «Актуальные проблемы регулирования бухучета и налогообложения: запросы бизнеса и общественных объединений через диалог с государственными органами».

«Бизнес волнует характер правоприменительной практики статьи 33 Налогового кодекса. Есть указ президента № 151 (от 18 апреля об отмене указа о лжепредпринимательстве. — БелаПАН.), письмо с разъяснениями Верховного суда, — отметил Швец. — Мы солидарны с принципом разумности применения статьи и не оспариваем ее нормы. Бороться с уклонениями и соблюдать законодательство надо. Тем более что тот, кто получает незаконные преференции, нарушает правила конкуренции на рынке. Но настораживает характер перекосов, которые были и при применении 488-го указа. Хорошо, чтобы эти страхи были надуманными и гипертрофированными».

По мнению Швеца, новизна норм Налогового кодекса «формирует для делового сообщества рисковые условия деятельности, неоправданно высокие издержки для поддержания репутации и избежания несправедливого наказания».

Директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского (БСПН) Жанна Тарасевич подчеркнула, что, по ее мнению, налоговым органам необходимо определиться, какую именно функцию несут в себе новые нормы Налогового кодекса о порядке корректировки налоговой базы и сумм налогов в случае преднамеренных нарушений со стороны субъектов хозяйствования — «предупредить или наказать».

«Когда обсуждался проект 488-го указа, я помню, госорганы говорили, что будут доказывать нарушения по каждой сделке, чтобы были «железные» доказательства правонарушения. Но получили то, что получили. В результате, как говорят в народе, обжегшись на молоке — на воду дуешь», — отметила глава БСПН.

Начальник второго управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля Марина Дробышевская заявила, что для КГК критикуемый бизнесом указ о лжепредпринимательстве — «это уже предыдущий опыт». «Свою практику мы перестраиваем», — сказала она.

Резонансный указ президента № 488 «О некоторых мерах по предупреждению незаконной минимизации сумм налоговых обязательств» вступил в силу в 2013 году и был призван усилить борьбу с так называемыми лжепредпринимательскими структурами. Такие организации госорганы стали включать в реестр коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с повышенным риском совершения правонарушений в экономической сфере. Ссылаясь на нормы 488-го указа, проверяющие органы стали аннулировать все сделки, которые когда-либо заключали организации, попавшие в реестр.

Бизнес-союзы подчеркивали, что это привело к санкциям и в отношении добросовестных предпринимателей, а указ по сути стал инструментом экономических репрессий в стране, негативным фактором для белорусских и иностранных инвесторов.

Изменения в Налоговый кодекс, подготовленные с участием представителей бизнес-сообщества, вступили в силу в 2019 году.