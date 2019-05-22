В Беларуси работают трансплантологи мирового класса, - Руммо

Беларусь сегодня способна поставлять на мировой рынок специалистов-трансплантологов самой высокой квалификации, уровень подготовки которых не ниже, чем во Франции, Германии и США, заявил 22 мая в ходе пресс-тура в Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии его директор Олег Руммо.

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«Очень важно создавать для этих специалистов социальные лифты, а это не только зарплаты, не только участие в конференциях, — сказал он. — Это в том числе обучение их передовым технологиям, чтобы они чувствовали свою востребованность здесь. Мы должны работать с ними так, чтобы они как один наш новый заведующий отделением выполняли операции сами, чувствовали свою нужность. Тогда, возможно, они не так часто будут думать о том, чтобы продолжить свою работу за рубежом. А они там востребованы, поверьте».

Отток кадров — это проблема, подчеркнул Руммо. «Мы должны сейчас у себя в отрасли принимать меры — возможность развития и реализации себя, создание условий, хорошая зарплата. Им нужна мотивация, и тогда они не уедут», — считает глава центра.

По его словам, только в 2018 году МНПЦ потратил около 40 тыс. долларов на обучение своих специалистов за границей и их участие в мировых конгрессах, включая представление своих достижений. Кроме того, в центре постоянно находятся врачи из других стран, которые хотят учиться в Минске.

«Мы готовим кадры не только для себя. Сейчас у нас обучаются врачи из Грузии, большая группа врачей из Армении, на подъезде врачи из Узбекистана. Они на нашем опыте, благодаря нашим технологиям хотят развивать это направление у себя, — сказал Руммо. — Мы выполняем более 500 операций ежегодно, и более 200 из них — в нашем центре. Понятно, что у нас есть врачи, которые могут подготовить молодых специалистов».

«Мы ведем постоянную работу по подготовке кадров. На базе нашего учреждения в прошлом году был создан Совет по защите диссертаций, и на сегодня мы проводим защиты, готовим ученых, продолжаем научно-исследовательскую работу. Наши врачи учатся в аспирантуре, получают научную квалификацию исследователей», — отметил главный трансплантолог страны.

Врачи центра, по его словам, ездят на мастер-классы в другие страны. Уже в этом году белорусские трансплантологи провели шесть пересадок органов в Грузии, Казахстане.

«Мы ездим постоянно, и постоянно ездят к нам. Мы сотрудничаем с коллегами из таких высокоразвитых стран, как Япония. У нас сейчас находится пациентка из этой страны, ранее перенесшая там трансплантацию печени. К сожалению, орган не прижился. В марте этого года мы провели ей ретрансплантацию печени здесь. Это для нас имиджевый проект», — сказал Руммо.