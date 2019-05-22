В Германии представили новые банкноты достоинством 100 и 200 евро

Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро в скором времени появятся в обороте еврозоны. Как отмечают специалисты, новинки оснащены лучшими средствами безопасности в борьбе с фальшивомонетчиками.

Новые купюры были представлены представителями Deutsche Bundesbank. Как отмечается, в настоящее время в обороте будет находиться 2,3 миллиарда новых сотенных купюр и 700 миллионов двухсотенных.

Банкиры рассказали, что на верхней части серебряной полосы видна спутниковая голограмма с небольшими символами €, которые перемещаются вокруг числа при прямом освещении и становятся более четкими. Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ евро.

Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя само изумрудное число присутствует и на всех других банкнотах серии «Европа», эта улучшенная версия показывает символы € также внутри цифр.