В Германии представили новые банкноты достоинством 100 и 200 евро

/ Новости Германии
Просмотров: 154

Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро в скором времени появятся в обороте еврозоны. Как отмечают специалисты, новинки оснащены лучшими средствами безопасности в борьбе с фальшивомонетчиками.

Новые купюры были представлены представителями Deutsche Bundesbank. Как отмечается, в настоящее время в обороте будет находиться 2,3 миллиарда новых сотенных купюр и 700 миллионов двухсотенных.

Банкиры рассказали, что на верхней части серебряной полосы видна спутниковая голограмма с небольшими символами €, которые перемещаются вокруг числа при прямом освещении и становятся более четкими. Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ евро.

Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя само изумрудное число присутствует и на всех других банкнотах серии «Европа», эта улучшенная версия показывает символы € также внутри цифр.

Кроме того, новые купюры имеют другой размер, чем старые купюры по 100 и 200 евро. Высота обеих купюр теперь такая же, как и банкноты в 50 евро. Однако их длина остаётся неизменной – чем длиннее банкнота, тем выше её достоинство, пишет rusverlag.de.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: евро Еврозона

Другие материалы на эту тему:

Германия больше всех выгодала от вхождения в зону евро

Германия больше всех выгодала от вхождения в зону евро

Крах евро может привести к распаду Евросоюза

Крах евро может привести к распаду Евросоюза

ЕЦБ представил новую купюру номиналом 50 евро

ЕЦБ представил новую купюру номиналом 50 евро

Немцы не хотят отказываться от евро

Немцы не хотят отказываться от евро