В Германии представили новые банкноты достоинством 100 и 200 евро
Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро в скором времени появятся в обороте еврозоны. Как отмечают специалисты, новинки оснащены лучшими средствами безопасности в борьбе с фальшивомонетчиками.
Новые купюры были представлены представителями Deutsche Bundesbank. Как отмечается, в настоящее время в обороте будет находиться 2,3 миллиарда новых сотенных купюр и 700 миллионов двухсотенных.
Банкиры рассказали, что на верхней части серебряной полосы видна спутниковая голограмма с небольшими символами €, которые перемещаются вокруг числа при прямом освещении и становятся более четкими. Серебристая полоса также показывает портрет Европы, архитектурный мотив и большой символ евро.
Новые банкноты достоинством 100 и 200 евро также имеют увеличенный изумрудный номер. Хотя само изумрудное число присутствует и на всех других банкнотах серии «Европа», эта улучшенная версия показывает символы € также внутри цифр.
Кроме того, новые купюры имеют другой размер, чем старые купюры по 100 и 200 евро. Высота обеих купюр теперь такая же, как и банкноты в 50 евро. Однако их длина остаётся неизменной – чем длиннее банкнота, тем выше её достоинство, пишет