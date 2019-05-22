Во время «Автобоев на выживание» серьезно пострадал мужчина

Тяжелые травмы получил 52-летний мужчина во время проведения «Автобоев на выживание», которые прошли в Островецком районе.

Фото Следственного комитета

По информации Следственного комитета, культурно-массовое мероприятие проходило в деревне Трайги 18 мая.

На данный момент известно, что во время столкновения двух автомобилей, один из них отбросило на бетонное заграждение – защитный блок опрокинулся на пострадавшего.

Следователи продолжают проверки, по итогам которой будет принято процессуальное решение.