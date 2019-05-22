Кандидатура согласована: белорус возглавит ОДКБ

Кандидатура государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася согласована для назначения главами государств — членов объединения на должность генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности.

Такое решение, как сообщает пресс-служба МИД Беларуси, принято 22 мая в Бишкеке (Кыргызстан) на заседании Совета министров иностранных дел ОДКБ.

Белорусскую делегацию на встрече возглавил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас.

Также был подписан «ряд решений по вопросам деятельности организации и принято заявление СМИД ОДКБ по случаю 75-летней годовщины освобождения Беларуси от нацистских захватчиков».

Дапкюнас представил на заседании «подходы Беларуси к решению актуальных проблем международной и региональной безопасности, привлек внимание к инициативе белорусской стороны по продвижению всеобъемлющего диалога по глобальной безопасности». Белорусский дипломат подчеркнул, что развитие ОДКБ как активного донора безопасности в регионе должно быть направлено на реагирование на широкий спектр современных вызовов и угроз, добавили в пресс-службе.

16 мая исполняющий обязанности генсека ОДКБ Валерий Семериков (Россия) заявил журналистам в Минске, что кандидатура Зася прошла согласование, «многие президенты одобрили эту кандидатуру».

«Министры иностранных дел соответствующее решение подписали, — добавил он. — С 1 января 2020 года, как это предусмотрено решением Совета коллективной безопасности, очередь замещать должность генерального секретаря переходит к Беларуси. 22 мая будет принято окончательное решение. С 1 января однозначно будет представитель Беларуси».

При этом Семериков не пояснил, сможет ли Зась в случае утверждения в должности занять ее ранее, чем с начала этого года, чего добивалась белорусская сторона. Однако он подчеркнул, что сейчас пост должен занимать представитель Армении.

ОДКБ около полугода работает без генерального секретаря. В начале ноября 2018 года генсек ОДКБ представитель Армении Юрий Хачатуров был отозван с должности по инициативе Еревана из-за выдвинутых в его отношении уголовных обвинений. Армения настаивает на сохранении за своим представителем должности генсека ОДКБ до истечения срока трехлетнего мандата в 2020 году, Беларусь — предлагает на эту должность действующего госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася.

Александр Лукашенко на совещании 5 марта подчеркнул, что важным вопросом международного взаимодействия для Беларуси является военно-политическое сотрудничество в рамках ОДКБ. Вместе с тем он назвал ситуацию с назначением генсека ОДКБ «нездоровой» и подчеркнул, что ее надо разрешать как можно скорее.

«Если хотите, это важнейшее направление сейчас, где должны быть сосредоточены наши усилия в силу тех тенденций, которые развиваются в военно-политической сфере на планете в целом. Особенно после того, как обе крупнейшие ядерные державы вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — добавил Лукашенко. — С учетом мировых тенденций востребованность этой организации сомнений не вызывает. Однако в настоящее время возникла нездоровая ситуация в ОДКБ. Возьмите хотя бы обычный вопрос — назначение генерального секретаря».

В Организацию Договора о коллективной безопасности входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.