В Бресте перезахоронены останки 1214 узников гетто, расстрелянных в годы войны

В Бресте 22 мая перезахоронены останки 1.214 узников гетто, расстрелянных в годы Великой Отечественной войны. Их похоронили на кладбище «Северное» в братской могиле рядом с установленным памятником жертвам Холокоста.

В траурной церемонии приняли участие представители местной власти, дипломатических миссий Австрии, Венгрии, Германии, Исландии, Казахстана, Польши, России, Словакии, США, Украины, Чехии, еврейских общественных и религиозных организаций.

Посол Израиля в Беларуси Алон Шогам отметил, что для евреев Холокост не история, а «жизненное событие», с которым они продолжают жить. «Доказательство — то, что видим сегодня. Мы на похоронах. Это конец жизней людей, которых сегодня хороним. И не имеет никакого значения, что это было более 70 лет назад», — подчеркнул посол.

Борис Брук, руководитель брестской иудейской религиозной общины «Эмуна», отметил: «74 года как закончилась война. А мы все хороним, хороним и хороним! Когда же это закончится?! Сегодня мы здесь и для того, чтобы подобное никогда не повторилось».

Заслуженная артистка России, уроженка Бреста Елена Воробей рассказала, что для нее сегодня очень личное событие.

«Для меня у этих могил есть конкретные имена. Часть моих родных погибла от рук нацистов на Бронной Горе, часть — в Пинском гетто, часть — в Брестском. И я хотела бы сказать огромное спасибо всем тем, кто не утаил эту страшную находку, кто несет эту боль через десятилетия, чтит и помнит», — сказала Воробей.

Председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук заверил, что работа по увековечиванию памяти жертв Холокоста будет продолжена.

На церемонии была прочитана поминальная молитва, к памятнику жертвам Холокоста возложены венки и цветы, прозвучали залпы салюта.

Первые останки узников Брестского гетто были обнаружены 17 января на строительной площадке в районе улицы Куйбышева. Строительные работы приостановили. По запросу горисполкома в Брест прибыли бойцы 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны.

Поисковые работы на месте обнаружения останков, где в годы фашистской оккупации находилось Брестское гетто, велись с 24 января и были завершены 26 марта. Обнаружены останки 1214 жертв гетто. На месте обнаружения останков будет создана зеленая зона и установлен мемориальный знак.

В книге «Память» есть воспоминания сестер Кац, которые с 15 октября 1942 года прятались на чердаке здания недалеко от этого места. Сестры рассказали, что каждый день в течение месяца и пяти дней фашисты сгоняли сюда евреев и расстреливали.

Узниками Брестского гетто было 28 тыс. человек. 16 октября 1942 года почти все узники были вывезены фашистами в урочище Бронная Гора в Березовском районе и расстреляны. Узников, которые спрятались, оккупанты вылавливали и расстреливали в течение месяца в Бресте.