Россельхознадзор вновь не пустил продукцию из Беларуси

Очередную партию продукции из Беларуси не пропустили на территорию России сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, сегодня в ППУ «Красная Горка» была остановлена фура. Перевозившая мороженую говядину в четвертинах. Согласно представленным для контроля документам, мясо выработано ООО «Викос» (Минская область).

Отмечается, что данная партия (12 тонн) предназначалась для казахстанского покупателя.

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили на части четвертин нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а также проведение клеймения в неустановленных для этого местах, в частности на реберной части и пашине.

Из-за этих нарушений, было принято решение вернуть груз поставщику.