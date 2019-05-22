Россельхознадзор вновь не пустил продукцию из Беларуси

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Очередную партию продукции из Беларуси не пропустили на территорию России сотрудники Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, сегодня в ППУ «Красная Горка» была остановлена фура. Перевозившая мороженую говядину в четвертинах. Согласно представленным для контроля документам, мясо выработано ООО «Викос» (Минская область).

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Отмечается, что данная партия (12 тонн) предназначалась для казахстанского покупателя.

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили на части четвертин нечитаемые оттиски ветеринарных клейм, а также проведение клеймения в неустановленных для этого местах, в частности на реберной части и пашине.

Из-за этих нарушений, было принято решение вернуть груз поставщику.
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Тэги: Россельхознадзор говядина

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