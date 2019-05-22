Европейцы охотно вкладываются в Беларусь — Румас

Об активизации инвестиционной деятельности европейских стран заявил премьер-министр Сергей Румас на заседании Совета министров 22 мая в Минске, сообщила пресс-служба правительства.

По словам Румаса, удельный вес прямых инвестиций из Европы увеличился на 20% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, в первом квартале 2019 года отмечена хорошая динамика поступления в экономику прямых иностранных инвестиций на чистой основе — 973 млн долларов, что вдвое выше установленного задания. Доведенные параметры выполнили все регионы.

Премьер-министр отметил, что правительство намерено обеспечить жесткий контроль реализации стратегических инвестиционных проектов.

«Инвестиции в основной капитал имеют неплохую динамику — рост 7,1%. Вместе с тем при формировании прогноза на 2019 год мы закладывали рост 9,5%. Для выполнения этой задачи нам необходимо обеспечить жесткий контроль за реализацией стратегических инвестиционных проектов», — сказал Румас.

В правительстве, отметил он, «неоднократно рассматривали ход крупных инвестпроектов, и расчеты Минэкономики показывают, что если бы эти проекты реализовывались в соответствии со взятыми обязательствами, то показатель по инвестициям был бы даже перевыполнен».

«Кто за что отвечает — все знают. Есть соответствующее решение правительства. Спрос за эти важные объекты, которые находятся на контроле у главы государства, будет персональный», — обратил внимание премьер-министр.

Руководитель правительства поручил Минэкономики по итогам полугодия провести обстоятельный анализ реализации всех важнейших проектов.

«При наличии срыва сроков — причины и предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности», — сказал Румас.