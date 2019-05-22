Еще одного участника акций против аккумуляторного завода наказали в Бресте

Суд Ленинского района Бреста 22 мая рассмотрел материалы административного дела по ч. 1 ст. 23.34 КоАП активиста Александра Марачевского. Как сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк, суд признал Марачевского виновным в участии в шествиях противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 и 14 апреля и оштрафовал на 10 базовых величин (255 рублей).

7 и 14 апреля граждане в очередной раз собрались на площади Ленина. Затем они прошли по центральным улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа на проспекте Машерова. Участники шествия скандировали: «Нет заводу!»

«Суд штампует обвинительные постановления, чтобы штрафами заставить людей не выходить по воскресеньям на площадь. Но противников завода это не останавливает. На кону их жизнь, которую ставит под угрозу аккумуляторный завод», — заявил Кисляк.

Он напомнил, что ранее в мае этот суд оштрафовал двух активистов за участие в шествии противников аккумуляторного завода по центральным улицам города 7 апреля, одну активистку — за участие в аналогичном шествии 14 апреля.

В апреле этот же суд также по ст. 23.34 КоАП оштрафовал 16 активистов: десять — за участие в шествии противников завода 7 апреля, пять — за участие в аналогичном шествии 14 апреля, одну активистку — за раздачу желтых надувных шаров 31 марта на площади Ленина.