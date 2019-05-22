Официально: в аварии под Сиеной пострадала белоруска

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В дорожно-транспортном происшествии под итальянской Сиеной, где перевернулся туристический автобус, пострадала белоруска.

Фото pixabay.com носит иллюстративный характер

Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве нашей страны, белорусские дипломаты оказывают «необходимое содействие гражданке Беларуси».

В МИД отметили, что пострадавшая получила легкие травмы.

Напомним, недалеко от Сиены по дороге во Флоренцию туристический автобус вылетел с трассы и перевернулся. На данный момент известно об одном погибшем и десяти пострадавших.
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Тэги: Италия ДТП туристы Город: Сиена

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