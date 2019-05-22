В год парламентских выборов правительство берет на особый контроль зарплаты работников.

Как было отмечено сегодня на заседании Совмина, средняя зарплата по стране составила более 1 070 рублей. Хотя, отметили чиновники, в Беларуси достаточно предприятий, где люди не получают и половину от этой суммы.

На заседании было решено, разобраться с зарплатами до июля текущего года. Также в поле зрения правительства останутся и предприятия, где зарплата выплачивается несвоевременно.

Как ранее сообщалось, в былые времена накануне избирательной кампании стремительно росла зарплата. В этом году, как считают наблюдатели, такого не будет.

Так, в частности, по словам старшего аналитика «Альпари» Вадима Иосуба, при нынешних скромных темпах экономического роста «значимых источников у бюджета повышать уровень зарплат нет». Более того, он считает, что в искусственном росте зарплат в ходе избирательной кампании для властей нет острой необходимости.