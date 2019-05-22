В Могилеве задержали цыганского барона

В среду, 22 мая, в Могилеве был задержан 48-летний цыганский барон по прозвищу Ромка (проживает в микрорайоне Чапаевка).

Как сообщили в милиции, его подозревают в сбыте наркотиков и неисполнении решения суда о лишении права управления транспортными средствами.

В МВД отметили, что задержанный систематически сбывал метадон и другие психотропы.

По ранее установленным фактам сбыта наркотиков управление Следственного комитета по Могилевской области возбудило уголовные дела по ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных вещество и их прекурсоров), по которым мужчина признан подозреваемым.

«Фигурант неоднократно судим за угрозу убийством, причинение тяжких телесных повреждений или уничтожением имущества, активно поддерживает так называемых уголовных авторитетов и других представителей криминального мира», — отметили в ведомстве.

В милиции утверждают, что «основным источником дохода является сбыт наркотиков, легализация криминальных автомобилей, вымогательство и мошенничество, совершаемые в России».

В конце второй декады мая в Могилеве силовики задерживали цыган в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после гибели сотрудника ГАИ.