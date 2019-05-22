«Витебск» и «Шахтер» одержали победы в преддверии финала Кубка Беларуси
Двумя поединками в среду началась программа девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.
Первыми в борьбу вступили финалисты Кубка Беларуси – «Витебск» и «Шахтер», которые уже в ближайшее воскресенье в очном противостоянии оспорят трофей.
Сегодня же «Витебск» дома победил «Энергетик-БГУ» – 3:0, а «Шахтер» в гостях взял верх над «Торпедо-БелАЗ» – 1:0.
Календарь оставшихся матчей тура:
24.05.
- «Динамо» (Мн) – «Ислочь» (начало в 17:00);
- БАТЭ – «Слуцк» (18:45);
- «Дняпро» – «Гомель» (20:45).
25.05.
- «Минск» – «Городея» (16:45);
- «Славия» – «Торпедо» (Мн) (18:15);
- «Динамо» (Бр) – «Неман» (20:45).