«Витебск» и «Шахтер» одержали победы в преддверии финала Кубка Беларуси

/ Спорт
Просмотров: 74

Двумя поединками в среду началась программа девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

Фото pixabay.com

Первыми в борьбу вступили финалисты Кубка Беларуси – «Витебск» и «Шахтер», которые уже в ближайшее воскресенье в очном противостоянии оспорят трофей.

Сегодня же «Витебск» дома победил «Энергетик-БГУ» – 3:0, а «Шахтер» в гостях взял верх над «Торпедо-БелАЗ» – 1:0.

Календарь оставшихся матчей тура:

24.05.

  • «Динамо» (Мн) – «Ислочь» (начало в 17:00);
  • БАТЭ – «Слуцк» (18:45);
  • «Дняпро» – «Гомель» (20:45).

25.05.

  • «Минск» – «Городея» (16:45);
  • «Славия» – «Торпедо» (Мн) (18:15);
  • «Динамо» (Бр) – «Неман» (20:45).
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Беларусь

Другие материалы на эту тему:

Алексей Бага: мы сдержали слово

Алексей Бага: мы сдержали слово

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

Подпольный футбол. БАТЭ победил. Все проиграли

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

БАТЭ снова чемпион. Конкуренты считают, что не совсем честно

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство

У БАТЭ забирают три очка и виды на чемпионство