«Витебск» и «Шахтер» одержали победы в преддверии финала Кубка Беларуси

Двумя поединками в среду началась программа девятого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги.

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Первыми в борьбу вступили финалисты Кубка Беларуси – «Витебск» и «Шахтер», которые уже в ближайшее воскресенье в очном противостоянии оспорят трофей.

Сегодня же «Витебск» дома победил «Энергетик-БГУ» – 3:0, а «Шахтер» в гостях взял верх над «Торпедо-БелАЗ» – 1:0.

Календарь оставшихся матчей тура:

24.05.

«Динамо» (Мн) – «Ислочь» (начало в 17:00);

БАТЭ – «Слуцк» (18:45);

«Дняпро» – «Гомель» (20:45).

25.05.