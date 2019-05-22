В четверг Беларусь накроет область пониженного атмосферного давления
В четверг, 23 мая, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, а в Брестской и Витебской областях выпадут осадки в виде дождя. В некоторых регионах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится туман.
Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха:
- минимальная ночью +10..+15°С;
- максимальная днем +21..+26°С.
Атмосферное давление существенно не изменится.