В четверг Беларусь накроет область пониженного атмосферного давления

В четверг, 23 мая, погоду на территории Беларуси будет определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в теплой неустойчивой воздушной массе.

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По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами, а в Брестской и Витебской областях выпадут осадки в виде дождя. В некоторых регионах страны прогремят грозы. Ночью и утром местами сгустится туман.

Ветер северо-западный слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха:

минимальная ночью +10..+15°С;

максимальная днем +21..+26°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.