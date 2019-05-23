В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине

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Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров и прекратить оказывать поддержку сепаратистам на Донбассе.

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить оказывать поддержку боевикам на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте организации.

Он также потребовал от властей России «освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре прошлого года возле Азовского моря».

Сюжет: Война в Украине
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Тэги: НАТО-Россия Украина-Россия аннексия Крыма война на Донбассе Персона: Стюарт Пич Город: Брюссель

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