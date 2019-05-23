В НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине

Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заявил, что Североатлантический альянс по-прежнему не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Россию покинуть полуостров и прекратить оказывать поддержку сепаратистам на Донбассе.

«Просто, чтобы было понятно — Альянс не признает и не будет признавать незаконную и нелегитимную аннексию Крыма, и мы продолжаем призывать Россию покинуть Крым и прекратить оказывать поддержку боевикам на востоке Украины», — заявил Пич в ходе заседания глав генеральных штабов стран-членов НАТО в Брюсселе, сообщается на сайте организации.

Он также потребовал от властей России «освободить украинских моряков и суда, захваченные в ноябре прошлого года возле Азовского моря».