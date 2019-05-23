Европейский вещательный союз пересчитал голоса от белорусского жюри

Европейский вещательный союз сообщил о пересчете баллов, начисленных участникам финала Евровидения-2019 вместо отстраненного белорусского жюри.

Как отмечается в опубликованном 22 мая пресс-релизе, из-за человеческой ошибки был использован неправильный агрегированный результат.

В первоначальном варианте 12 баллов получил Израиль, 10 — Эстония, 8 — Германия, 7 — Норвегия, 6 — Испания, 5 — Британия, 4 — Сан-Марино, 3 — Сербия, 2 — Исландия, 1 — Австралия.

Исправленный вариант: Мальта — 12, Северная Македония — 10, Кипр — 8, Италия — 7, Голландия — 6, Азербайджан — 5, Швейцария — 4, Греция — 3, Швеция — 2, Россия — 1.

В результате белорусская певица Зена за счет потери очков Германией поднялась с 25-го на 24-е место среди 26 участников финала. На распределение мест в первой тройке пересчет не повлиял (Голландия, Италия, Россия).

Незадолго до финала белорусское национальное жюри было отстранено от работы, поскольку оно нарушило правила конкурса и раньше времени рассказало о своих предпочтениях в полуфинале.