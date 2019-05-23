СК завершил расследование дела о нападении на жителей Юровичей

Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей агрогородка Юровичи Калинковичского района, обвиняемых в совершении ряда преступлений.

По данным следствия, в ночь с 3 на 4 ноября 2018 года обвиняемые проникли в домовладение супругов и избили их. После этого они нанесли удары соседу потерпевших, который оказался рядом с местом преступления, от чего тот скончался в больнице.

В ходе следствия собраны доказательства как по указанным преступлениям, так и иным фактам противоправной деятельности обвиняемых.

Так, в марте прошлого года двое обвиняемых избили местного жителя, используя топорище. А в октябре двое злоумышленников, уже в другом составе, «пригласили в гости» односельчанина, нанесли ему не менее 30 ударов руками и ногами и поместили для устрашения в подполье. В том же месяце самый старший из обвиняемых изнасиловал односельчанку.

Обвиняемыми признали местных жителей 17-ти, 20-ти и 25-ти лет.