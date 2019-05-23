У белоруски изъяли часы стоимостью более 236 тысяч долларов в аэропорту «Домодедово»

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При прохождении таможни 32-летняя белоруска, прибывшая рейсом Дубай — Москва, проследовала через «зеленый» коридор.

Фото: пресс-служба Домодедовской таможни

При досмотре ручной клади пассажирки были обнаружены наручные часы на кожаном ремешке коричневого цвета Vacheron Constantin, сообщает пресс-служба Домодедовской таможни.

По результатам таможенной экспертизы было установлено, что данные часы выпускаются ограниченной серией в единичном экземпляре под заказ. Таможенная стоимость товара составила около 236 тысяч долларов.

В России, как и в Беларуси, можно беспошлинно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 000 евро. В случае превышения необходимо заполнить декларацию и уплатить таможенную пошлину.

Контрабанда наказывается семью годами лишения свободы, уклонение от уплаты таможенных пошлин — двумя.
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Тэги: Беларусь-ОАЭ Беларусь-Россия Город: Москва

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