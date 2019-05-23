Мать осужденного по «антинаркотической» статье забрали в СК

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Марина Мацулевич, мать одного из осужденных по статье 328 Уголовного кодекса, находится в Следственном комитете.

Марина Мацулевич (справа)


«Матчын рух 328» недоволен поправками в «антинаркотические» статьи УК

Бизнес-тренер и активистка движения «Матчын рух 328», объединившего матерей, которые уверены, что их детей несправедливо осудили по «антинаркотической» статье, написала в на своей странице в Facebook, что ее везут в Следственный комитет. Она уточнила, что до этого в ее квартиру ломилась милиция, которая «угрожала МЧС и тем, что выломает двери».

В октябре 2018 года Мацулевич участвовала в голодовке возле СИЗО на улице Володарского. Ее сын Роман Киселевич был осужден на 13 лет лишения свободы.
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Тэги: Матери 328 Матчын рух 328 наркомания Следственный комитет Персона: Марина Мацулевич Роман Киселевич Город: Минск

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