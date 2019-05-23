Шуневич отказался извиняться за массовую облаву на цыган в Могилеве

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Министерство внутренних дел не будет извиняться за задержание цыган в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, поскольку эти действия правоохранителей были обоснованны. Об этом заявил в Палате представителей министр внутренних дел Игорь Шуневич.

На вопрос, не опасается ли глава МВД, что за это его могут обвинить в ксенофобии, Шуневич ответил: «Это не раз пытались сделать. Я рассматриваю любое свое высказывание как с точки зрения выполнения своих функциональных обязанностей».

По словам министра, приоритетной версией в расследовании этого уголовного дела на сегодня является самоубийство. Подобное мнение, отметил глава МВД, сложилось не только у него, но и у всей группы, которая занимается расследованием. «Убийство и похищение на сегодня — не приоритетная версия. Мы продолжаем дорабатывать ее с точки зрения полного исключения», — добавил глава МВД.

Массовая облава на цыган: правозащитники обратились в прокуратуру

Тело 22-летнего лейтенанта ГАИ Евгения Потаповича было обнаружено поздно вечером 16 мая в лесополосе в двух километрах от Могилева. Накануне в интернете появились сообщения о возможном его похищении «представителями цыганской национальности».

В тот же день представители органов МВД провели рейд по местам компактного проживания цыган, во время которого задержали около 100 человек, в том числе женщин и несовершеннолетних детей. Часть из них позже освободили, но около 50 мужчин были задержаны на трое суток.
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Тэги: гибель милиционера ГАИ цыгане ромы МВД Персона: Игорь Шуневич Евгений Потапович Город: Могилев

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