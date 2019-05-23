Марадону будут судить в Аргентине 13 июня

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Диего Марадона прокомментировал информацию о своем задержании в аэропорту в Аргентине. По его словам, его никто не задерживал, он только подписал нужные документы и отправился по своему маршруту.

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«Меня никто не останавливал и не задерживал. И в тюрьму никто не сажал. Люди в аэропорту нормально отнеслись ко мне. Я подписал документы, которые должен был подписать и все», — цитирует Марадону Ciudad Magazine.

Ранее появилась информация о том, что Марадону задержали в аэропорту из-за судового иска его бывшей девушки, обвинившей экс-игрока в невыплате 5 млн фунтов стерлингов. Cудебное заседание по делу запланировано 13 июня.
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Тэги: Аргентина ФК Динамо-Брест Персона: Диего Марадона Город: Буэнос-Айрес

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