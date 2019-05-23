Марадону будут судить в Аргентине 13 июня

Диего Марадона прокомментировал информацию о своем задержании в аэропорту в Аргентине. По его словам, его никто не задерживал, он только подписал нужные документы и отправился по своему маршруту.

«Меня никто не останавливал и не задерживал. И в тюрьму никто не сажал. Люди в аэропорту нормально отнеслись ко мне. Я подписал документы, которые должен был подписать и все», — цитирует Марадону Ciudad Magazine .

Ранее появилась информация о том, что Марадону задержали в аэропорту из-за судового иска его бывшей девушки, обвинившей экс-игрока в невыплате 5 млн фунтов стерлингов. Cудебное заседание по делу запланировано 13 июня.