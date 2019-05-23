Партия «Справедливый мир» предлагает ввести льготный проезд для пенсионеров и студентов

Минский городской комитет Белорусской партии левых «Справедливый мир» предлагает ввести систему социальных проездных для студентов и предоставить льготный проезд в общественном транспорте для пенсионеров.

Соответствующее обращение столичный горком партии направил в Мингорисполком и Мингорсовет.

«Справедливый мир» предлагает установить стоимость проезда в общественном транспорте для пенсионеров на уровне 50% от действующих тарифов, а для студентов дневной формы обучения ввести систему социальных проездных, которые будут действовать в течение учебного года, стоимость проезда для студентов предлагает установить также на уровне 50%.

«Мы убеждены, что в городском бюджете достаточно средств для того, чтобы обеспечить указанные льготы. Для этого необходимо: сократить траты на неоправданно дорогостоящие ремонты административных зданий и на содержание бюрократического аппарата, урезать траты на дорогостоящие и бессмысленные имидж-проекты, а также усилить борьбу с безбилетниками», — говорится в обращении партии «Справедливы мир».