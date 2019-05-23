Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

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Бывший советник министра обороны Александр Данилюк и его организация «Спильна справа» обжаловали в Верховном суде Украины указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом со ссылкой на Данилюка сообщает ukranews.com.

Зеленского обвинили в грубом нарушении Конституции

«Обжаловали незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный суд Украины»,  сообщил он.

По его мнению, парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.
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Тэги: выборы в Украине Верховная Рада Персона: Александр Данилюк Владимир Зеленский

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