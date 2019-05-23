Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде
Бывший советник министра обороны Александр Данилюк и его организация «Спильна справа» обжаловали в Верховном суде Украины указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.
Об этом со ссылкой на Данилюка сообщает
«Обжаловали незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховный суд Украины», — сообщил он.
По его мнению, парламентские выборы должны проходить по открытым спискам и кандидаты должны подавать е-декларации.