Для показа Европейских игр Белтелерадиокомпания задействует четыре телеканала

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На время Европейских игр спортивные каналы Белтелерадиокомпании «Беларусь 5» и «Беларусь 5. Интернет» перейдут на круглосуточное вещание.

Вторые Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. В 15 видах спорта будет разыграно 199 комплектов медалей. Соревнования в восьми видах спорта станут отборочными к Олимпиаде 2020 года в Токио, а турниры по боксу и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.

В Минск прибудут более 4000 спортсменов, около 2000 тренеров и обслуживающего персонала из 50 стран.

Помимо спортивных каналов, для освещения европейских игр также будут задействованы каналы «Беларусь 1» и «Беларусь 2». Всего Белтелерадиокомпания планирует выдать около 600 часов видеоконтента, сообщает пресс-служба вещателя.

Церемония открытия Игр, которая состоится 21 июня на стадионе «Динамо», будет показан в прямом эфире телеканалов «Беларусь 1» и «Беларусь 5».

Сюжет: Европейские игры в Минске
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Тэги: Европейские игры-2019 Белтелерадиокомпания

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