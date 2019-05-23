Почти полмиллиона долларов из резервного фонда президента потратят на стипендии и премии для одаренной молодежи

На финансирование в 2019 году расходов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделят около 990 тысяч рублей из резервного фонда президента Беларуси.

В частности, на второй семестр 2018/2019 учебного года стипендии президента назначены 191 студенту, 117 учащихся получат денежные премии. Талантливая молодежь поощрена за высокие результаты в учебе и научной деятельности и за победы на международных и республиканских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

Решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов Александр Лукашенко подписал 23 мая.

В 2018 году из резервного фонда президента было израсходовано более 60 млн рублей. Большая их часть пошла на строительство социально значимых объектов.

Резервный фонд президента формируется за счет доходов бюджета и распределяется по решению главы государства.