Почти полмиллиона долларов из резервного фонда президента потратят на стипендии и премии для одаренной молодежи

/ Общество
Просмотров: 59

На финансирование в 2019 году расходов специального фонда по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов выделят около 990 тысяч рублей из резервного фонда президента Беларуси.

В частности, на второй семестр 2018/2019 учебного года стипендии президента назначены 191 студенту, 117 учащихся получат денежные премии. Талантливая молодежь поощрена за высокие результаты в учебе и научной деятельности и за победы на международных и республиканских олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.


«От имени Лукашенко, но за счет граждан». Куда идут деньги из фонда президента

Решение совета специального фонда президента по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов Александр Лукашенко подписал 23 мая.

В 2018 году из резервного фонда президента было израсходовано более 60 млн рублей. Большая их часть пошла на строительство социально значимых объектов.

Резервный фонд президента формируется за счет доходов бюджета и распределяется по решению главы государства.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: спецфонд президента талантливая молодежь Персона: Александр Лукашенко

Другие материалы на эту тему:

«От имени Лукашенко, но за счет граждан». Куда идут деньги из фонда президента

«От имени Лукашенко, но за счет граждан». Куда идут деньги из фонда президента

Сколько в Беларуси одаренных людей и за что они получают нагоняи от президента

Сколько в Беларуси одаренных людей и за что они получают нагоняи от президента

В Минске проходит выставка лауреатов фонда президента по поддержке талантливой молодежи

В Минске проходит выставка лауреатов фонда президента по поддержке талантливой молодежи

Сколько стоит пожать руку президенту?

Сколько стоит пожать руку президенту?