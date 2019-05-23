Генпрокуратура предлагает обязать чиновников публиковать декларацию о доходах

В качестве меры по дальнейшей борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура предлагает ввести обязательную публикацию деклараций о доходах чиновников, сообщил в Палате представителей генпрокурор Александр Конюк.

«Мы выступаем за публикацию деклараций. Я не знаю, как это примет президент. Кстати, президент говорил, что люди должны знать о чиновниках, что у них есть, за счет чего они живут, какие у них строения, машины. Мы пока только говорим о том, что у нас есть такая инициатива. Будем предлагать законопроект», — сказал Конюк.

По его словам, речь идет о чиновниках всех уровней, от сотрудника местного исполкома до министра, в том числе состоящих в кадровом реестре главы государства. «И милиция, и прокуратура, и суды. Я же каждый год представляю декларацию о доходах», — добавил Конюк.

Генпрокуратура также предлагает при приеме на работу проверять соискателей на детекторе лжи. «Новацией это не является. Милиция, например, проверяет на полиграфе своих сотрудников, но это не является и абсолютной панацеей», — сказал Конюк.

Выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко назвал коррупцию «позорным явлением» и предупредил, что в случае совершения коррупционных преступлений «прощения не будет никому».