Генпрокуратура предлагает обязать чиновников публиковать декларацию о доходах

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В качестве меры по дальнейшей борьбе с коррупцией Генеральная прокуратура предлагает ввести обязательную публикацию деклараций о доходах чиновников, сообщил в Палате представителей генпрокурор Александр Конюк.

«Мы выступаем за публикацию деклараций. Я не знаю, как это примет президент. Кстати, президент говорил, что люди должны знать о чиновниках, что у них есть, за счет чего они живут, какие у них строения, машины. Мы пока только говорим о том, что у нас есть такая инициатива. Будем предлагать законопроект», — сказал Конюк.

По его словам, речь идет о чиновниках всех уровней, от сотрудника местного исполкома до министра, в том числе состоящих в кадровом реестре главы государства. «И милиция, и прокуратура, и суды. Я же каждый год представляю декларацию о доходах», — добавил Конюк.


Освобождать коррупционеров теперь может только Лукашенко

Генпрокуратура также предлагает при приеме на работу проверять соискателей на детекторе лжи. «Новацией это не является. Милиция, например, проверяет на полиграфе своих сотрудников, но это не является и абсолютной панацеей», — сказал Конюк.

Выступая 19 апреля с посланием народу и парламенту, Александр Лукашенко назвал коррупцию «позорным явлением» и предупредил, что в случае совершения коррупционных преступлений «прощения не будет никому».
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Тэги: коррупция Генпрокуратура декларация о доходах Персона: Александр Конюк

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