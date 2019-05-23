Сокращен перечень лекарственных средств, котрые можно купить без рецепта

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Постановление Министерства здравоохранения от 10 апреля № 27, котором утвержден новый перечень лекарственных средств, реализуемых без рецепта врача, опубликовано 22 мая на Национальном правовом интернет-портале. Документ вступит в силу через месяц.

Фото pixabay.com

Новой редакцией безрецептурного перечня предусмотрено исключение из него:

- некоторых инъекционных лекарственных средств (в т.ч. алфлутоп, актовегин, солкосерил, лидокаин, антибактериальные ЛС);

- глюкокортикостероидов для ингаляционного применения (т.к. они оказывают системное действие и не предназначены для применения без рекомендации врача, отпускаются из аптек по льготным рецептам);

- глюкокортикостероидов для интраназального применения;

- комбинированных оральных контрацептивов, за исключением средств экстренной контрацепции;

- ингибиторов 5-альфа-редуктазы (финастерид, дутастерид) в связи с изменением профиля безопасности;

- клиндамицина (в формах для вагинального применения), метформина и некоторых ЛС, влияющих на сердечно-сосудистую систему (пропафенон, гидрохлортиазид в комбинации с триамтереном, спиронолактон, торасемид и бета-адреноблокатор атенолол в комбинации с диуретикоми и блокатороми кальциевых каналов в связи с возникающими в ряде случаев серьезными побочными реакциями при самостоятельном их применении);

- некоторых глазных капель импортного производства, представляющих собой сочетание антибактериального компонента с глюкокортикостероидами.

Также уменьшена группа антибактериальных лекарственных средств. В перечне из антибиотиков остались амоксициллин, амоксициллин + клавулановая кислота, ампициллин, доксициклин и производные нитрофурана в формах для внутреннего применения, сообщает БелаПАН.
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Тэги: лекарства лекарства по рецептам

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