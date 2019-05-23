Биржа: доллар пошел вверх

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в четверг, 23 мая, завершились ростом американской и российской валют.

Так, доллар добавил 0,0040 пункта (+0,19%) и закрыл сессию на отметке 2,0797 белорусского рубля.

Вырос и российский рубль. Плюс составил 0,0010 пункта (+0,03%) – 3,2244 белорусского рубля за 100 российских.

А вот европейская валюта продолжила падение, упав на 0,0002 пункта (-0,01%) – 2,3158 белорусского рубля.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм привязки курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США и евро — 30 и 20%.