Лукашенко раскритиковал лесную отрасль и поставил в пример немцев

Президент принял вице-премьера Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова с докладом о повышении эффективности использования лесных ресурсов.

Фото: president.gov.by

«Я бываю часто в лесу и смотрю, как работают наши лесники. Ни по посадкам, ни вовремя спилить спелый лес для того, чтобы его переработать, ни дорог… В общем, мало порядка. Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Я уже не говорю про экономику. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он обратил внимание, что в очередной раз ему вносят предложение разрешить поставки бревна на внешние рынки. «Мы когда-то уже отошли от этого, договорились, что мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Вы опять мне вносите предложение о поставках этого даже не пиловочника, а бревна», — заметил он.

Глава государства подчеркнул, что при работе в лесной отрасли не может идти речь о наличии отходов. «Учитесь у немцев. У них нет отходов. Переработайте и продайте», — сказал официальный лидер.