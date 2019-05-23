Колония грозит гомельчанину, повредившему три авто

До трех лет лишения свободы грозит 41-летнему гомельчанину, в нетрезвом состоянии повредившему три легковушки.

Как стало известно Naviny.by , ночью в милицию поступил сигнал, что на улице Барыкина неизвестный крушит припаркованные автомобили.

Мужчина, им оказался 41-летний гомельчанин, был задержан сотрудниками Департамента охраны.

В ходе предварительного разбирательства выяснилось, что, возвращаясь в подпитии из гостей, у задержанного «произошла вспышка агрессии».

«В результате мужчина металлической трубой и ногами повредил три автомашины: «Пежо 308», «Ситроен С5» и «Ауди А6»», - сообщили в милиции.

В настоящее время следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 339 УК (Хулиганство).

По данным правоохранителей, ранее мужчина имел проблемы с законом – был сужден за грабеж.