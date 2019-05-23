Попытка суицида: в Орше россиянин положил голову под колеса поезда Москва – Минск

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Очередная трагедия на железной дороге едва не произошла в Орше – здесь сотрудники милиции предотвратили попытку суицида.

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Как сообщается, гражданин России решил покончить жизнь самоубийством. Для этого он положил голову под колеса локомотива поезда Москва – Минск.

Самоубийцу вовремя заметил ремонтник депо, который сообщил наряду милиции.

В ходе опроса, россиянин сообщил, что на крайние меры его толкнули личные обстоятельства.
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Тэги: попытка суицида Город: Орша

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