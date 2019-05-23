Стали известны соперники белорусских хоккеистов в квалификации на Олимпиаду-2022

На данный момент известны два из трех соперников сборной Беларуси по хоккею в квалификации на Олимпиаду, которая пройдет в феврале 2022 года в Пекине.

Соперниками белорусов станут команды Словакии и Австрии, пишет Hockey.by. Третий соперник определится по итогам предквалификации, которая пройдет зимой.

Квалификационный турнир, где будет разыграна единственная путевка в Пекин, пройдет в Словакии.

Последний раз белорусы выступали на олимпийском хоккейном турнире на Играх-2010 в Ванкувере и заняла итоговое 9-место. В группе белорусы уступили Финляндии – 1:5 и Швеции – 2:4, а также победили Германию – 5:3. В квалификации плей-офф наша дружина уступила место в четвертьфинале Швейцарии – 2:3.