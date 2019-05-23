Заместитель главврача медцентра МТЗ приговорен к 7,5 года лишения свободы

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Заместитель главного врача медицинского центра МТЗ Сергей Семижон признан виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК) и приговорен к 7,5 года лишения свободы. Такое решение 23 мая принял суд Фрунзенского района Минска.

Как прозвучало в суде, Семижон получил 28 тысяч долларов за содействие коммерческой компании при закупках медцентром МТЗ оборудования.

Семижон вину признал частично, заявлял об отсутствии умысла и вернул полученную в качестве взятки сумму. Эти деньги будут перечислены в доход государства.

Под арестом остаются 100 долларов, дом в деревне, два гаража в Минске и автомобиль «Мерседес» 2007 года выпуска, сообщает TUT.by.

Семижон был задержан в июне 2018 года, судебное заседание началось в апреле 2019-го.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сюжет: Коррупция в Минздраве
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Тэги: суд по делу Минздрава медцентр МТЗ Персона: Сергей Семижон Город: Минск

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