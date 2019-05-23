В Украине начинается избирательная кампания в Раду

Уже завтра, 24 мая, в Украине начинается внеочередная избирательная кампания по выборам народных депутатов Верховной рады девятого созыва.

Как заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, «согласно закону Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования, то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИК какого-либо решения о его начале».

Согласно последнему исследованию, проведенному 16-21 мая социологической группой «Рейтинг», электоральные предпочтения украинцев следующие:

«Слуга народа» – 43,8% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями); «Оппозиционная платформа – За життя» – 10,5%; БПП «Солидарность» – 8,8%; «Батькивщина» – 7,3%; «Сила и честь» – 5,1%; «Голос» – 4,6%; Радикальная партия – 3,3%; Оппозиционный блок – 3,2%.

Рейтинг других партий – меньше 3%.

Как отмечают социологи, Партия «Слуга народа» является лидером и так называемого «второго выбора» (ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах, еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать).

Антирейтинг партий возглавляет БПП «Солидарность» (ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%).