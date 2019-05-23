В Украине начинается избирательная кампания в Раду

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Уже завтра, 24 мая, в Украине начинается внеочередная избирательная кампания по выборам народных депутатов Верховной рады девятого созыва.

Как заявила глава Центризбиркома Татьяна Слипачук, «согласно закону Украины о выборах народных депутатов, избирательный процесс внеочередных выборов депутатов начинается со следующего дня после опубликования, то есть с 24 мая 2019 года без принятия ЦИК какого-либо решения о его начале».

Согласно последнему исследованию, проведенному 16-21 мая социологической группой «Рейтинг», электоральные предпочтения украинцев следующие:

  1. «Слуга народа» – 43,8% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями);
  2. «Оппозиционная платформа – За життя» – 10,5%;
  3. БПП «Солидарность» – 8,8%;
  4. «Батькивщина» – 7,3%;
  5. «Сила и честь» – 5,1%;
  6. «Голос» – 4,6%;
  7. Радикальная партия – 3,3%;
  8. Оппозиционный блок – 3,2%.

Рейтинг других партий – меньше 3%.

Как отмечают социологи, Партия «Слуга народа» является лидером и так называемого «второго выбора» (ее готовы поддержать в случае неучастия своего фаворита в выборах, еще 11,4% респондентов, которые намерены голосовать).

Антирейтинг партий возглавляет БПП «Солидарность» (ее ни при каких обстоятельствах не поддержали бы 51,9%).
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Тэги: Украина выборы в Украине

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