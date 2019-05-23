Главред «СБ» пожаловался на телеграм-каналы

Анонимные телеграм-каналы стали новыми лидерами мнений, заявил главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» и директор одноименного издательского дома Дмитрий Жук 23 мая в Бресте на панельной дискуссии «Медиапространство и информационная безопасность» в рамках XIV Белорусского международного медиафорума.

«В нашем сознании сегодня происходят изменения, которые, к сожалению, негативно сказываются на настроениях в обществе и, по-моему, скоро приобретут необратимый характер, — сказал он. — Я говорю о том, что у нас лидеры мнений — анонимные телеграм-каналы. Мы доверяем анонимкам, которые мы официально вправе не рассматривать. Более того, очень тиражные эфирные традиционные СМИ начинают тиражировать новости с этих анонимных каналов. Мы же как профессионалы прекрасно знаем, что именно эти инструменты сделаны для манипулирования общественным мнением. И мы им сами помогаем. Вот где наша безопасность, безопасность общества».

По словам Жука, игнорировать анонимные телеграм-каналы как явление невозможно, поскольку это «объективная реальность, которая влияет на умы людей». «Но, наверное, стоит объяснять нашим читателям, кто и зачем на чужой территории создает подобные ресурсы», — считает главред газеты Администрации президента.

Он предположил, что телеграм-каналы со временем уйдут, но «будут замещены другим инструментом». Таким образом, «суть и волна проблемы не сойдут».

«Раньше были чаты в «Вайбере», потом появились телеграм-каналы, — напомнил Жук. — Технологии нам подскажут какой-то иной новый популярный инструмент, возможно, даже в ближайшие два-три месяца. Да, телеграм-каналы как инструмент через какое-то время отработают свое, но то, что это явление останется, поскольку оно показало свою эффективность воздействия на умы людей, с моей точки зрения, останется. Просто изменится инструмент».

По его мнению, авторы анонимных телеграм-каналов, «как и классические информационные агентства, борются за индекс цитируемости». Их задача, убежден Жук, в том, чтобы «засунуть» свои мысли в традиционные СМИ, которые вызывают у людей побольше доверия».

Директор Евразийского коммуникационного центра (Россия) Алексей Пилько не согласился в этой части с главредом «СБ» и высказал мнение, что телеграм-каналы «никуда не денутся». Более того, он заявил, что по крайней мере в России к некоторым телеграм-каналам «доверие на порядок выше, чем к СМИ».

Он отметил, что сам черпает информацию из ряда телеграм-каналов. «Просто надо уметь работать с информацией и быть более-менее подкованным во внутренней и внешней политической повестке. Если вы подписаны на 10-12 ведущих телеграм-каналов и прочитали все, вы уже примерно понимаете, кто с кем воюет, кто и что обсуждает, какие темы на повестке», — пояснил Пилько.