В 2018 году ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась, — ЕС

В 2018 году ситуация с правами человека в Беларуси не улучшилась, говорится в докладе ЕС, посвященном правам человека в мире.

«Наиболее репрессивные законы, ограничивающие права человека, не были изменены, — отмечают авторы доклада в разделе о Беларуси. — Деятельность незарегистрированных организаций была декриминализирована, но за нее ввели штрафы в Кодекс об административных правонарушениях. Процесс регистрации организаций остается чрезвычайно сложным».

Серьезным ограничением свободы ассоциаций в докладе называют требования властей об обязательной регистрации иностранного финансирования.

В документе отмечается, что в Беларуси так и не был создан институт уполномоченного по правам человека, не было сделано серьезных шагов по выполнению Национального плана по правам человека, который правительство приняло еще в 2016 году.

Кроме того, в 2018 году в Беларуси продолжали применять смертную казнь: было вынесено два смертных приговора и казнены четыре человека по ранее вынесенным приговорам. «Тем не менее белорусские власти принимают участие в публичных дискуссиях по проблеме смертной казни», — говорится в докладе.

Его авторы отмечают, что местные выборы, прошедшие в Беларуси в феврале 2018 года, «не соответствовали ключевым международным стандартам доверия, инклюзивности и прозрачности». Работа учрежденной президентом экспертной группы по изучению рекомендаций БДИПЧ ОБСЕ была приостановлена, изменения в Избирательный кодекс в прошлом году не вносились.

Одной из основных проблем в документе названы множественные случаи задержаний оппозиционных активистов, правозащитников, представителей профсоюзов и журналистов и наложения на них штрафов.

«Несколько громких дел — «дело БелТА» против журналистов ряда негосударственных СМИ и обвинительные приговоры лидерам независимого профсоюза РЭП — вызвали негативную реакцию международного сообщества», — говорится в докладе.

Его авторы также отмечают, что в 2018 году сообщалось о нескольких случаях дискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, в том числе запугивания, гомофобные высказывания, разжигание ненависти и насилие в отношении представителей ЛГБТ-сообщества. В то же время положительным назван факт регистрации в марте 2018 года организации ЛГБТКИ-сообщества Outcloud/Makeout.

В прошлом году, говорится в докладе, белорусские власти более активно обсуждали с ЕС тему прав человека, в том числе в ходе диалога по правам человека, заседаний координационной группы Беларусь — ЕС, а также ряда финансируемых ЕС в Беларуси проектов.

Авторы документа констатируют, что ЕС удвоил финансовую помощь Беларуси. За 2014—2018 годы выделено более 120 млн евро. В 2019—2020 годах планируется выделить еще 53—77 млн евро в рамках Европейского инструмента соседства. Кроме того, Беларусь получает финансирование в рамках Европейского инструмента содействия правам человека и демократии (3 млн евро в 2018—2020 годах) и поддержки гражданского общества (5 млн евро в 2018—2020 годах).

В докладе указано, что с согласия белорусских властей с лета прошлого года в офисе ООН в Беларуси работает советник по правам человека.