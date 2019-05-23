Макей: мы с Лавровым обсуждаем самые горячие темы

Министр иностранных дел Владимир Макей дал понять, что на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым 27 мая в Москве может обсуждаться тема «грязной нефти».

Общаясь с журналистами 23 мая в кулуарах заседания Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО, посвященного 65-летию участия страны в организации, Макей сказал: «Здесь не надо искать подвох или подоплеку в тех событиях, которые происходят. Регулярно мы с моим коллегой, российским министром иностранных дел, обмениваемся визитами. В прошлом году Лавров посещал Республику Беларусь, поэтому сейчас очередь посетить Россию».

По его словам, обычно в ходе таких встреч МИДы двух стран проводят анализ сотрудничества на двусторонней основе и многостороннем формате. «Сейчас мы будем обсуждать вопрос подготовки и проведения совместной коллегии, которая состоится осенью в России, — отметил Макей. — Вопросов очень много, и мы намерены, как всегда, откровенно и открыто обсудить с моим коллегой всю повестку дня наших отношений».

На вопрос, будет ли обсуждаться нефтяная тема, Макей ответил: «Мы обсуждаем все темы, все вопросы, включая самые горячие».

Также Макей сообщил, что в ближайшее время может состояться заседание рабочей белорусско-российской группы по вопросам дальнейшей интеграции. Конкретные сроки он не назвал.

«Все предложения и белорусской, и российской стороны направлены на спокойное, нормальное движение по реализации тех договоренностей, которые уже были достигнуты», — сказал глава МИД.

Нефтяные проблемы, отметил он, не влияют на предложения по дальнейшему углублению интеграции двух стран. «Не нужно смешивать две эти несовместимые вещи, — сказал он. — Однозначно, что нефтяные проблемы нужно обсуждать, но и находить разрешение других вопросов, которые уже перезрели».

Недавно созданная двусторонняя рабочая группа состоит из чиновников профильных ведомств Беларуси и России для обсуждения вопросов интеграции. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской — министр экономики Дмитрий Крутой.