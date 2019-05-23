Глава Администрации президента встретилась в Могилеве с цыганской диаспорой

Глава Администрации президента Наталья Кочанова во второй половине дня 23 мая в Могилеве провела встречу с представителями местной цыганской диаспоры в связи с массовыми задержаниями цыган после гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича.

«Вчера ночью я с одним журналистом отправился в микрорайон Чапаевка по просьбе местных жителей, попросили срочно приехать. Было 10-15 человек. Сказали, что к ним приезжал представитель местных властей, якобы из облисполкома, и предложил им встречу с властями, чтобы разобраться с вопросом», — сообщил правозащитник Борис Бухель, слова которого приводит правозащитный сайт «Могилевская весна».

По его словам, сегодня специально для рома пригнали микроавтобус с тонированными стеклами, при этом часть людей ехать отказалась. Бухель отметил, что от властей на встречу прибыла большая делегация, включая главу Администрации президента Наталью Кочанову. Кроме того, присутствовало большое количество милиции.

Журналистов и правозащитников на встречу не пустили.

По неофициальной информации, Кочанова принесла извинения представителям диаспоры за действия милиции. Подтвердить это у пресс-секретаря президента Натальи Эйсмонт БелаПАН не удалось. Также сообщается, что на встречу был приглашен министр внутренних дел Игорь Шуневич, однако он не приехал.

Сегодня утром, общаясь с журналистами в Палате представителей, Шуневич заявил, что Министерство внутренних дел не будет извиняться за задержание цыган в Могилеве после гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, поскольку эти действия правоохранителей были обоснованны. «У министра нет ни повода, ни основания просить извинения у цыганóв. Понятно?» — сказал он.