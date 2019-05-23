ЧМ по хоккею. Канада в овертайме вырвала у Швейцарии путевку в полуфинал

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Сравняв счет за 0,3 секунды до завершения третьего периода, канадцы в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею смогли добиться победы над швейцарцами в овертайме.

Фото iihf.com

Победу Канаде принесли точные броски: Стоуна (25:45, 65:07), Сиверсона (59:59-бол.). У европейцев отличились Андригетто (18:06-бол.), Хишир (39:57-бол.).

Ранее в параллельной встрече россияне взяли верх над американцами - 4:3

Сегодня также состояться еще два четвертьфинала:

Финляндия – Швеция и Чехия – Германия. Обе встречи начнутся в 21:15 по минскому времени.

Сюжет: ЧМ-2019 по хоккею
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Тэги: хоккей-ЧМ-2019 Город: Кошице

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