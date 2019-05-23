Кочанова пообещала «разбор полетов» по всем жалобам могилевских цыган на милицию

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По всем жалобам и обращениям могилевских цыган на действия милиции будет проведено разбирательство, сообщил телеканал «Беларусь 1» со ссылкой на главу Администрации президента Наталью Кочанову.

Как отмечается, чиновница прибыла в город на Днепре по поручению Александра Лукашенко. Вместе с ней в Могилев приехали и другие должностные лица.

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Кочанова «принесла извинения представителям местной диаспоры, если действительно за время расследования обстоятельств дела (о гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича. — БелаПАН.) имели место факты некорректных действий».

Она «особо отметила, что межэтнический мир и согласие в нашей стране являются безусловным приоритетом».

В свою очередь министр внутренних дел Игорь Шуневич заявил сегодня, что ему не за что извиняться перед цыганами.
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Тэги: цыгане Персона: Наталья Кочанова

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