ЕС видит во всех районах Беларуси заинтересованность в сотрудничестве, — Викторин

«Во всех районах Беларуси мы видим большую заинтересованность в сотрудничестве с ЕС», — заявила глава представительства ЕС Андреа Викторин 23 мая в Минске на приеме по случаю Дня Европы.

«Отношения между ЕС и Беларусью развиваются очень быстро последние несколько лет. У нас наладилась хорошая кооперация. ЕС поддерживает Беларусь в рамках различных программ и проектов», — отметила она.

По словам Викторин, празднование Дня Европы — лучшая возможность для того, чтобы обратить внимание на вклад, сделанный сторонами в развитие отношений.

Она напомнила, что на прошлой неделе в Брюсселе отметили 10-летие инициативы «Восточное партнерство», участницей которой является и Беларусь.

«Это — совместная инициатива ЕС и стран-партнеров для строительства более богатого, развитого и устойчивого региона, которая стала основой нашего двустороннего и многостороннего сотрудничества», — сказала Викторин.

Андреа Викторин также подчеркнула, что в нынешнем году отмечается еще одна важная дата: 15-я годовщина самого крупного расширения ЕС (за счет 10 стран: Венгрии, Кипра, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словакии, Словении, Чехии, Эстонии).

«Многие сегодня воспринимают ЕС как данность, но присоединение этих стран было выдающимся достижением, которое приблизило нас к нашей цели — сильной, богатой и многообразной Европе», — заявила глава представительства ЕС.