Атмосферный фронт с Балтики несет сильные дожди и грозы

/ Общество
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В пятницу, 24 мая, погоду на территории Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса; утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность. В ночные часы местами, а утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, местами – сильные; прогремят грозы.

Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах – сильный порывистый.

Температура воздуха:

  • минимальная ночью +9..+15°С;
  • максимальная в середине дня +19..+25°С (в юго-восточных регионах до +27°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.
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Тэги: погода

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