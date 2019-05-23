Атмосферный фронт с Балтики несет сильные дожди и грозы
В пятницу, 24 мая, погоду на территории Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса; утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря.
Ожидается переменная облачность. В ночные часы местами, а утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, местами – сильные; прогремят грозы.
Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах – сильный порывистый.
Температура воздуха:
- минимальная ночью +9..+15°С;
- максимальная в середине дня +19..+25°С (в юго-восточных регионах до +27°С).
Атмосферное давление существенно не изменится.