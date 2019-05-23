Атмосферный фронт с Балтики несет сильные дожди и грозы

В пятницу, 24 мая, погоду на территории Беларуси будет формировать теплая неустойчивая воздушная масса; утром и днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря.

Ожидается переменная облачность. В ночные часы местами, а утром и днем в большинстве районов пройдут дожди, местами – сильные; прогремят грозы.

Ветер неустойчивый, слабый до умеренного, при грозах – сильный порывистый.

Температура воздуха:

минимальная ночью +9..+15°С;

максимальная в середине дня +19..+25°С (в юго-восточных регионах до +27°С).

Атмосферное давление существенно не изменится.