ЧМ-2019. Чехия и Финляндия вышли в полуфинал, Швеция и Германия едут домой

Еще два четвертьфинальных матча завершились на чемпионате мира по хоккею, который проходит в Словакии. Дальше идут сборные Чехии и Финляндии.

Сборная Чехии одержала победу над командой Германии — 5:1 (0:0, 1:1, 4:0). Первую и последнюю шайбы в этом матче забросил нападающий Ян Коварж. Одним из линейных арбитров был белорусский судья Дмитрий Голяк.

Команда Финляндии в овертайме сумела дожать сборную Швеции — 5:4 (1:2, 2:2, 1:0, 1:0). В конце третьего периода финны проигрывали 3:4, за две минуты до сирены сняли голкипера и сумели сравнять счет, а в полуфинал Финляндию вывел форвард «Салавата» Сакари Маннинен.

Сборная Швеции была чемпионом мира двух последних лет, а всего 11 раз выигрывала мировые первенства.

В состоявшихся ранее четвертьфинальных матчах Россия обыграла США — 4:3 (2:0, 0:1, 2:2), а Канада в овертайме отправила домой Швейцарию — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0).

В полуфиналах, которые пройдут в субботу, 25 мая, встретятся Россия — Финляндия (16:15) и Канада — Чехия (20:15).