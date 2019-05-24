Беларусь улучшила позиции по инфляции на постсоветском пространстве

Из-за низкой апрельской инфляции Беларусь опустилась со второго на пятое место на территории бывшего СССР по росту потребительских цен в 2019 году, свидетельствует проведенный БелаПАН анализ данных национальных органов статистики.

В апреле цены в стране увеличились на 0,04%. Самая высокая инфляция была отмечена в Эстонии (1,3%), Таджикистане и Украине (по 1%). Далее следуют Латвия, Узбекистан (по 0,9%), Литва, Молдова (по 0,8%), Казахстан (0,5%), Азербайджан (0,4%), Россия (0,3%) и Грузия (0,2%). В Армении цены снизились на 0,1%, в Кыргызстане — на 0,4%. Из Туркменистана данных нет.

По итогам четырех месяцев года лидером оказался Узбекистан — 5,3%. За ним расположились Украина (3,4%), Молдова (3,1%), Грузия (2,8%), Беларусь (2,7%), Армения, Латвия, Таджикистан (по 2,5%), Литва, Россия (по 2,1%), Азербайджан, Казахстан (по 1,8%) и Эстония (1,6%). В Кыргызстане зафиксирована дефляция (0,4%). Данные по Туркменистану отсутствуют.

В самопровозглашенном Приднестровье, имеющем собственную финансовую систему, цены увеличились на 2,08% (за апрель — на 0,55%).