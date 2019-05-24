Болельщиков на финал Кубка Беларуси заманивают пивом
Уже в это воскресенье на берегах Двины пройдет финал Кубка Беларуси по футболу.
В преддверии встречи «Витебск» – «Шахтер» директор хозяев Николай Вайтюховский
По его словам, запуск на стадион и праздничная программа начнутся в 15:00.
На территории спортивного комплекса будут работать торговые точки, в которых можно будет не только перекусить, но и… выпить пива.
Вайтюховский отметил, что пенный напиток будет впервые продаваться в Витебске во время футбола.