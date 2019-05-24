Болельщиков на финал Кубка Беларуси заманивают пивом

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Уже в это воскресенье на берегах Двины пройдет финал Кубка Беларуси по футболу.

Фото pixabay.com

В преддверии встречи «Витебск» – «Шахтер» директор хозяев Николай Вайтюховский сообщил «ПБ» некоторые подробности финала.

«Витебск» и «Шахтер» одержали победы в преддверии финала Кубка Беларуси

По его словам, запуск на стадион и праздничная программа начнутся в 15:00.

На территории спортивного комплекса будут работать торговые точки, в которых можно будет не только перекусить, но и… выпить пива.

Вайтюховский отметил, что пенный напиток будет впервые продаваться в Витебске во время футбола.
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Тэги: финал-кубок пиво Персона: Николай Вайтюховский Город: Витебск

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