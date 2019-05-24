Лукашенко оценил высшие нравственные и моральные принципы патриарха Кирилла

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По мнению Александра Лукашенко, патриарх Кирилл следует высшим нравственным и моральным принципам, посвящает свою жизнь священной миссии — утверждению в обществе идеалов веры, гуманизма и справедливости.

Как сказано в послании по случаю Дня тезоименитства, своего авторитета патриарх Кирилл добился благодаря «низменным трудам на благо православия и всего христианского мира».

Лукашенко считает, что пасторское слово Кирилла вдохновляет миллионы верующих на созидание во имя добра, любви и милосердия.

Он убежден, что патриаршее служение и далее будет способствовать упрочению духовных и дружественных связей народов Беларуси и России.
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Тэги: религия Персона: патриарх Кирилл Александр Лукашенко

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