ЕС и Беларусь могут реализовать совместный проект

Евросоюз и Беларусь обсуждают возможность реализации проекта в сфере верховенства права и реформы управления, сообщила в интервью БелаПАН глава представительства ЕС в Минске Андреа Викторин.

«Мы постоянно обдумываем новые проекты, — сказала она. — В настоящее время мы с белорусской стороной обсуждаем программу сотрудничества на этот и следующий год, где мы работаем в таких сферах, как экономика, развитие частного сектора, поддержка малых и средних предприятий. Также по просьбе белорусских властей мы сейчас работаем над темой поддержки Беларуси в сфере верховенства закона и реформы управления».

Еще одной важной сферой Викторин назвала проекты по поддержке молодежи. «Тут у нас идет сотрудничество, но мы хотим его активизировать, — сказала она. — Мы с белорусскими властями сходимся во мнении, что это очень важный вопрос — помогать в сфере образования, мобильности, чтобы молодые люди могли ездить в Европу, а также поддерживать возможность для трудоустройства молодых людей».

По словам Викторин, 9 июня представительство ЕС планирует провести большое мероприятие, на котором подробно расскажет обо всех своих проектах для молодежи. Также презентации о возможностях для молодых людей проведут посольства стран — членов ЕС.