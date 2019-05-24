Раскрыты секреты военного парада на День независимости

В этом году военный парад в честь Дня независимости (официально отмечается в Беларуси 3 июля – в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков) пройдет вечером.

По словам заместителя министра обороны Сергея Потапенко, парад начнет авиация и завершит механизированная колонна.

До этой недели военизированные «коробки» проводили тренировки по отдельности – теперь оттачивают мастерство вместе. 25 парадных расчетов – это более четырех тысяч человек.

Вызвавшее фурор в прошлом году участие женской «коробки» в нынешнем решили расширить – их будет три. Как всегда пеший парад откроют суворовцы.

Кстати в этом году девушкам пошьют спецобувь, так как, как показал прошлогодний парад, обычную можно потерять.

Готовит новую программу и рота почетного караула.

Остается добавить, что начало запланировано на девять часов вечера.

Генеральная репетиция пройдет в Минске первого июля.