Из-за «обоср…ых» коров возбуждено 15 уголовных дел

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После критики Александра Лукашенко в конце марта в адрес содержания сельхозживотных в сельском хозяйстве возбуждено 15 уголовных дел. Об этом сообщил в программе «Разговор у президента» телеканала «Беларусь 1» вечером 23 мая председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов.

«Нарушений в АПК выявлено много. То, что мы успели проверить — а нашими силами дойти до каждого хозяйства нереально, — 2.490 нарушений зафиксировано на проверенных объектах. Оперативно удалось устранить более 77% из них.


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По результатам этой работы привлечено к дисциплинарной ответственности 86 руководителей и специалистов райисполкомов, 623 сельскохозяйственные организации. 196 руководителей и специалистов сельхозорганизаций привлечены к административной ответственности, возбуждено 15 уголовных дел», — уточнил он.

По словам Анфимова, это «вынужденные меры, к которым мы шли и будем идти и импульс которым дал глава государства в Шкловском районе в ходе посещения им Могилевской области».

«Это напряжение сохранится, и мы будем на протяжении определенного времени держать руководителей в тонусе, чтобы тот порядок, который мы смогли навести в ходе этой весенней кампании, остался, по крайней мере, на несколько лет. И будем поддерживать этот порядок на постоянной основе. А то и сейчас, бывает, приезжаешь в то или иное хозяйство, а там никто и не чесался. Думают: «Вдруг нас пронесет». Не пронесет», — заявил глава КГК.


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Как сообщалось, 26 марта, посещая молочно-товарный комплекс «Слижи» предприятия «Амкодор Шклов» из структуры агрохолдинга «Купаловское», Лукашенко возмутился условиями содержания коров и отсутствием порядка в производственных помещениях.

«Если человек не понимает, что это Освенцим, а вы его ставите руководителем холдинга, я вас вообще не понимаю, — заявил он. — Сколько комплекс работает? Два года? А мне кажется, что лет десять. Здесь никогда никто не убирает по-человечески».

За день до этого Лукашенко подверг резкой критике работу госчиновников по развитию сельского хозяйства в Могилевской области, которая по показателям находится на последних местах. В итоге с должностей были сняты министр сельского хозяйства Леонид Заяц (затем назначен председателем Могилевского облисполкома) и вице-премьер Михаил Русый (назначен помощником президента по Могилевской области).
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Тэги: АПК сельское хозяйство КГК Персона: Леонид Анфимов

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